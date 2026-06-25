Gaz naturel : le ministre Abdourahmane Diouf évoque les avancées du projet GTA avec les autorités mauritaniennes

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a été reçu ce jeudi 25 juin 2026 à Nouakchott par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en qualité d’envoyé spécial du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.



À l’issue de cette audience, le ministre a pris part à une réunion ministérielle de coordination consacrée au suivi des dossiers énergétiques stratégiques entre le Sénégal et la Mauritanie.



« Nos échanges ont porté sur l’état d’avancement du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), l’évaluation des discussions en cours avec BP concernant le prélèvement du gaz destiné aux besoins domestiques sous forme de GNL, ainsi que sur les questions relatives au protocole douanier et à la fiscalité applicable au projet », a-t-il indiqué.



Selon le ministre, cette rencontre a permis de faire le point sur les avancées enregistrées et d’identifier les prochaines étapes nécessaires à l’accélération du traitement de ces dossiers. « Je me félicite de la qualité des échanges ainsi que de la convergence de vues entre nos deux pays, en vue de renforcer davantage notre coopération énergétique et d’assurer une valorisation optimale de nos ressources gazières au bénéfice de nos populations » , a dit El Hadji Abdourahmane Diouf.