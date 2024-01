Sécurité : Mbour accueille son nouveau cantonnement de GMI

Mbour occupe une place importante dans l’économie touristique. C’est une ville en proie à une galopante augmentation d’affluence de touristes et autres visiteurs. C’est ainsi que justifie, le ministre de l’intérieur Sidiki Kaba l’implantation de ce cantonnement de GMI. « « L’implantation de ce cantonnement du Groupement mobile d’intervention dans la ville de Mbour aux côtés des commissariats notamment de Mbour, de Saly, ainsi que du commissariat spécial du tourisme et du poste police de Diamaguène, permettra de mieux prendre en compte la demande croissante des populations en matière de sécurité, en sus de juguler leur sentiment d’insécurité », a dit Sidiki Kaba.



Le maire de Mbour Cheikh Issa Sall n’en n’est pas moins fier de cette nouvelle infrastructure sécuritaire. Qui porte le nom de feu colonel Mayatta Ndiaye, (un brillant officier militaire issu du bataillon des parachutistes, détaché à la Police nationale pour servir au Groupement mobile d’intervention qu’il a commandé pendant des années) est d’une grande importance pour la ville côtière. « Cette dynamique de multiplication des services de police à Mbour se justifie, notamment, par l’importance démographique et l’extension géographique de la ville, mais aussi par le fait qu’elle est l’une des zones touristiques prioritaires pour l’État du Sénégal », a justifié le maire de la ville.



D’après le ministre Sidiki Kaba, l’ouverture de ce cantonnement du GMI confirme l’option de l’État du Sénégal de sécuriser l’ensemble du territoire national, y compris les zones touristiques, mais aussi les populations et leurs biens. Il est ainsi prévu, l’inauguration d’autres infrastructures sécuritaires dans le pays.