Forte chaleur à Dakar : à Thialy Colobane, les vêtements légers ont la cote

"Avec cette chaleur, les clientes recherchent surtout des habits légers"

À Dakar, la chaleur s’installe et commence à influencer les habitudes vestimentaires. À Thialy Colobane, l’un des marchés très fréquentés de la capitale, l’activité reste intense malgré les températures élevées. Dans les allées, vendeurs et clients se croisent dans un va-et-vient permanent. Sur les étals, robes, ensembles et vêtements en coton occupent une place de choix.Avec la hausse des températures, les habits légers semblent particulièrement recherchés. Les vendeurs constatent une demande accrue pour des tenues plus adaptées à la chaleur.Baba Ndiaye, surnommé « Babs », est vendeur à Thialy Colobane. Il explique que son commerce propose une large gamme de vêtements légers, notamment des robes et des ensembles.« Nous vendons de la qualité et nous avons des clients à l’étranger. Nous proposons des robes et des ensembles pour les filles de tout âge. Il y a notamment le coco douna, à base de coton venu de Côte d’Ivoire. Certains sont également fabriqués ici. Avec la chaleur, c’est très sollicité. Nous avons aussi des vêtements en coton pour les garçons », explique-t-il.Pour le commerçant, la période de forte chaleur représente également une bonne opportunité pour les vendeurs de vêtements légers.« Vraiment, il fait chaud, mais ça nous rapporte plus avec les ventes de robes légères partout dans le monde », souligne-t-il.Selon Babs, les prix des robes varient généralement entre 4000 et 8000 francs CFA, en fonction des modèles.Dans les boutiques comme sur les étals, les clientes prennent le temps de parcourir les différents modèles. Elles touchent les tissus, examinent les coupes et privilégient surtout les vêtements qui permettent de rester à l’aise malgré les températures élevées.Coumba Ba, vendeuse, constate elle aussi cette tendance. « Avec cette chaleur, les clientes recherchent surtout des habits légers et confortables », indique-t-elle.Ses vêtements proviennent principalement de Côte d’Ivoire et sont proposés à des prix qu’elle juge accessibles. « Je vends l’unité à 5000 ou 6000 francs CFA, cela dépend du modèle », précise-t-elle.Du côté des clientes, le confort est également au cœur des choix. Binta Niang, vêtue d’une robe légère, explique privilégier ce type de tenue pendant les périodes de fortes températures.« En tant que femme, je privilégie les habits légers. J’en achète parce qu’ils sont plus adaptés à la chaleur et cela me permet de mieux supporter les températures », témoigne-t-elle.À Thialy Colobane, l’activité commerciale se poursuit donc au rythme de la chaleur. Entre robes, ensembles et vêtements en coton, les vendeurs adaptent leur offre tandis que les clients ajustent leurs choix. Une tendance qui traduit une même recherche : miser sur des vêtements légers et confortables pour mieux supporter les fortes températures.