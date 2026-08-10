Ziguinchor : ouverture d'une réunion conjointe Sénégal–Guinée-Bissau sur les patrouilles transfrontalières

Une réunion conjointe de planification des patrouilles transfrontalières s'ouvre ce mardi à Ziguinchor pour une durée de trois jours. La rencontre vise à renforcer la coopération sécuritaire entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. L'information émane d'un communiqué rendu public par la Zone militaire n°5.Presidée par le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, la réunion rassemble les représentants des Forces de défense et de sécurité des deux pays.



L'objectif de cette activité est de « renforcer la coordination et la coopération opérationnelles entre les structures chargées de la sécurisation de la frontière commune », indique le document. Les travaux s'acheveront jeudi par la signature d'un procès-verbal conjoint.