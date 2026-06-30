Securité alimentaire : le gouvernement arrête 34 mesures pour la campagne 2026/2027

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a présidé ce mardi 30 juin 2026 une réunion interministérielle stratégique consacrée au déroulement de la campagne de production agricole 2026/2027.
Cette rencontre de haut niveau a débouché sur l'adoption immédiate de 34 mesures phares. Ce plan d'action global, arrêté par le chef du gouvernement, est spécifiquement « destiné à garantir un bon déroulement des opérations » sur l'ensemble du territoire national, marquant ainsi une étape décisive pour le secteur agricole.
Cette rencontre de haut niveau a débouché sur l'adoption immédiate de 34 mesures phares. Ce plan d'action global, arrêté par le chef du gouvernement, est spécifiquement « destiné à garantir un bon déroulement des opérations » sur l'ensemble du territoire national, marquant ainsi une étape décisive pour le secteur agricole.
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