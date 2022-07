Sécurité alimentaire : les Etats-Unis annoncent 7 milliards FCFA d’aide en faveur du Sénégal

Derek Chollet, conseiller du Président Biden et du Secrétaire d’Etat Antony Bliken sur les questions internationales du Département d’Etat s’est entretenu avec la presse sur les relations diplomatiques et économiques entre les Etats Unis et le Sénégal. D’après lui, le partenariat américano-sénégalais est plus fort que jamais.



« Je suis heureux que les États-Unis et le Sénégal continuent à travailler ensemble sur plusieurs objectifs communs : assurer la sécurité et la stabilité régionales, favoriser la prospérité économique, la sécurité alimentaire et l'éducation, faire progresser la sécurité sanitaire et promouvoir les valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme », a déclaré Derek Chollet.



D’ailleurs, il promet une aide à l’Afrique Subsaharienne pour combattre l’inflation. « Les États-Unis ont récemment annoncé un montant supplémentaire de 760 millions de dollars pour combattre les effets des prix élevés des aliments, du carburant et des engrais à cause de la guerre. 375 millions de dollars (242 milliards Fcfa) de ce montant iront aux pays d'Afrique subsaharienne ».



Sommet des dirigeants Etats-Unis/Afrique



Pour atténuer l'impact de la guerre de la Russie en Ukraine contre la sécurité alimentaire au Sénégal, le gouvernement des Etats-Unis par l'intermédiaire de l'USAID, « fournira 12 millions de dollars (7 milliards de Fcfa) supplémentaires dans l'aide au développement, en attendant l'approbation du Congrès », a fait savoir Derek Chollet.



D’après le conseiller du département d’État des Etats-Unis, cette aide supplémentaire permettra de faciliter le « financement des agro-commerçants et introduire des pratiques et technologies d'application des engrais et aider 100 000 agriculteurs sénégalais à augmenter la production de céréales locales ».



L’administration Biden compte organiser en décembre un sommet des leaders africains aux Etats-Unis. « Nous sommes sur la perspective du sommet Etats- Unis Afrique, qui sera important pour les leaders de se retrouver autour de la table. Il est très important qu’on en parle pour avoir des actions concrètes (…). Il faut qu’on montre aux citoyens en Afrique comme aux Etats-Unis que ces réunions produisent des résultats tangibles pour les populations ».