Sécurité des JOJ Dakar 2026 : les généraux Philippe Henry Alfred Dia et Cheikhou Camara visitent le Centre de coordination des opérations

L’Inspecteur général des Forces armées, le général de division Philippe Henry Alfred Dia, et le Chef d'État-Major particulier du président de la République, le général de division Cheikhou Camara, ont effectué une visite au Centre de coordination des opérations du Comité national de coordination de la sécurité des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ce jeudi 12 novembre 2026, rapporte un communiqué officiel du dispositif sécuritaire.



Les deux autorités militaires ont reçu les explications des responsables de cellules sur leur organigramme et leurs missions respectives, en compagnie du chef du Centre de coordination des opérations et de ses deux adjoints. La délégation a ensuite inspecté la salle de vidéosurveillance et des transmissions avant de tenir une séance de travail restreinte en salle de crise autour de l'organisation globale du dispositif et d'un bilan d'étape des opérations de sécurisation, précise la même source.



À l'issue de cette rencontre, le général de division Philippe Henry Alfred Dia s'est félicité du niveau d'intégration des forces et a insisté sur la nécessité de maintenir ce cadre interarmées après la compétition. L’Inspecteur général des Forces armées a également plaidé « pour une documentation exhaustive du processus de sécurisation » et a préconisé, au titre du retour d'expérience, « la mise en place d'un état-major interministériel déclinable au niveau local pour optimiser la coordination des forces », indique le communiqué officiel.



Dans la même optique, le général de division Cheikhou Camara a invité les unités militaires et paramilitaires à réfléchir dès maintenant à un site de repli ou de pérennisation du Centre de coordination des opérations après l'événement sportif, dans l'hypothèse où l'infrastructure actuelle ne serait pas en service, conclut le document.