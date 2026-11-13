Réforme du système de santé : le gouvernement prépare la professionnalisation des acteurs communautaires de santé

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers la Cellule des soins de santé primaires, a tenu un atelier national du 9 au 13 novembre 2026 pour élaborer les textes juridiques sur le statut des acteurs communautaires de santé, rapporte un communiqué officiel du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.



« Cette activité s’inscrit dans le cadre de la réforme de la Politique nationale de santé communautaire, engagée par le Gouvernement du Sénégal à travers le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Elle vise à traduire en dispositions juridiques les orientations du scénario 2, axé sur la professionnalisation progressive des acteurs communautaires et approuvé par le Comité de pilotage le 28 octobre 2026 », précise le communiqué du département ministériel.



Les travaux portent sur « la reconnaissance et l’harmonisation du statut des différentes catégories d’acteurs communautaires, ainsi que sur le renforcement de leurs conditions de recrutement, de formation, de motivation, d’encadrement et de protection sociale », indique la même source.



« À travers cette initiative, le Ministère entend consolider le rôle des acteurs communautaires comme maillon essentiel du système de santé et interface entre les services de santé et les populations, tout en garantissant une meilleure reconnaissance de leurs droits et de leurs responsabilités », conclut la note officielle du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.