Liberté de la presse : René Capain Bassène témoigne de ses huit années d’emprisonnement devant le public de l’AIJC 2026

Le journaliste sénégalais René Capain Bassène a retracé son parcours de huit années en prison et sa sortie de détention devant l’auditoire de la Conférence africaine sur le journalisme d’investigation 2026, indique une publication du Comité pour la protection des journalistes.



L’auteur et reporter a pris part ce mardi à une table ronde axée sur la solidarité entre confrères, la résilience et la couverture des zones de conflit. La séance s’est déroulée sous la modération de Jodie Ginsberg, dirigeante du Comité pour la protection des journalistes, aux côtés de Moussa Ngom, représentant de l’organisation pour l’Afrique francophone.



Les échanges ont souligné l’impact de l’enquête et du podcast de Moussa Ngom dans la mise au jour des erreurs judiciaires sur le dossier de René Capain Bassène. Ce travail d’investigation a favorisé l’élargissement du journaliste sénégalais à la suite d’une grâce présidentielle au mois de mai 2026.