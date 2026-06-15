Sécurité et développement : Le ministre Yankhoba Diémé salue le rôle stratégique de l'Armée

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a réaffirmé le rôle central des armées sénégalaises dans la sécurité nationale et le développement du pays. En visite de prise de contact au camp Dial Diop à Dakar, le ministre a salué une institution exemplaire et rappelé l'engagement de l'État à soutenir les militaires, tout en insistant sur le maintien de leur stricte neutralité républicaine.



Accompagné du chef d’état-major général des armées, le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, Yankhoba Diémé a mis en avant l'implication croissante des militaires dans les politiques publiques. Au-delà de la défense du territoire, l'armée s'impose aujourd'hui comme un levier de l'action publique dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, la pêche, les transports aériens ou encore la surveillance maritime.



« Nous avons une belle armée qui est imprégnée des valeurs les plus nobles de la République que sont la discipline, l’honneur et l’amour de la patrie », a déclaré le ministre devant le haut commandement.



Pour illustrer cette proximité avec la population, le ministre a mis en lumière les récentes initiatives sociales de l'institution. Il a notamment cité les consultations médicales gratuites offertes par l'hôpital militaire de campagne à Mbane, dans la région de Saint-Louis, ainsi que les actions sanitaires menées à la Cité gendarmerie, qui ont permis de prendre en charge plusieurs centaines de patients.



Face aux sacrifices consentis sur le terrain, Yankhoba Diémé a plaidé pour un renforcement de la reconnaissance de la Nation envers le corps militaire, qu'il s'agisse des soldats en activité, des retraités, des blessés ou des disparus en service.



Tout en réitérant l'appui total des autorités pour consolider le lien entre la Nation et ses forces de défense, le ministre a rappelé l'importance capitale de préserver les principes qui fondent la crédibilité de l'armée sénégalaise, à savoir la discipline, la neutralité et le respect rigoureux des valeurs républicaines.