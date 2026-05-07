Sécurité maritime : l'UE déploie 9 milliards FCFA pour appuyer la Marine sénégalaise

Les ministres de l'Union européenne (UE) ont approuvé une enveloppe de 15 millions d'euros, environ 9,84 milliards de FCFA, pour soutenir les forces armées du Sénégal avec des équipements maritimes non létaux au cours des trois prochaines années.



Selon The Brussels Times, la mesure a été adoptée mardi par le Conseil de l'UE dans « le cadre de la Facilité européenne pour la paix, un fonds de l'Union européenne utilisé pour financer des actions de politique étrangère et de sécurité».



Le financement s'étendra sur 36 mois et est destiné à soutenir les forces armées sénégalaises dans le cadre de l'Architecture de Yaoundé, une initiative de sécurité régionale axée sur la coopération maritime dans le golfe de Guinée.



L'équipement fourni dans le cadre de ce programme visera à renforcer la Marine nationale du Sénégal dans les opérations navales, l'enseignement naval et le soutien au commandement naval.



Le Conseil a déclaré que cette assistance renforcerait également la coopération du Sénégal avec les marines des États membres de l'UE, notamment par le biais de l'initiative de Présence maritime coordonnée, en vertu de laquelle les pays de l'UE coordonnent leurs déploiements navals dans des zones maritimes sélectionnées.



Cet investissement est stratégique pour sécuriser les 6 000 km de côtes du Golfe de Guinée, s'étendant du Sénégal à l'Angola, une zone où l'insécurité portuaire et les trafics sont devenus, au cours de la dernière décennie, des « menaces majeures pour la sécurité maritime ».