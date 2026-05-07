Hadj 2026 : le départ du premier vol prévu ce vendredi 8 mai, avec une nouvelle procédure d’enregistrement

Le premier vol des pèlerins sénégalais à destination des lieux saints de l’islam est prévu ce vendredi 8 mai 2026. Les voyagistes privés, chargés de convoyer près de 11 000 pèlerins sur le quota de 12 860 accordé au Sénégal, entament ainsi la phase des départs qui s’étendra jusqu’au 18 mai.



Cette année, le « Tarikh Makkah » est l’innovation majeure. C’est une procédure mise en place par les autorités saoudiennes et adoptée par la Délégation générale au pèlerinage. Ce dispositif consiste en un double enregistrement des pèlerins dès l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass, en présence d’une délégation saoudienne, afin de réduire le temps d’attente à l’arrivée à Médine.



Les organisateurs privés saluent les efforts consentis par les autorités sénégalaises et Air Sénégal pour assurer un bon déroulement des opérations. « Presque tous les visas sont disponibles depuis une quinzaine de jours et les billets ont été correctement servis par la compagnie nationale », a déclaré Cheikhou Sambe, chargé de communication du Regroupement national des organisateurs privés du Hadj et de la Oumra au Sénégal (RENAPHUS), sur les ondes de la Rfm, lors du journal de 12 heures.



Il a toutefois insisté sur le respect strict des heures de convocation fixées aux pèlerins, condition indispensable pour le bon fonctionnement du système Tarikh Makkah. « On ne peut pas aller à la Mecque cette année sans respecter les consignes liées à cette procédure », a-t-il averti.



D’importantes réunions préparatoires ont également été organisées à l’aéroport avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le pèlerinage, notamment la police, la gendarmerie, les douanes, les services de santé et les représentants des voyagistes, sous la supervision de la Délégation générale au pèlerinage et des autorités aéroportuaires.



Par ailleurs, une mission parlementaire composée d’une quinzaine de députés accompagnera les pèlerins sénégalais afin de faciliter les échanges avec les autorités saoudiennes et contribuer à une meilleure prise en charge des fidèles durant le Hadj.

