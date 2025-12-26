Sécurité nationale ; Me Bamba Cissé annonce des commissariats urbains pour chaque département du Sénégal

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a officiellement inauguré, le mercredi 24 décembre 2025, le commissariat urbain de Bignona. S'inscrivant dans le cadre du programme « Diomaye pour la Casamance », cette infrastructure vise à pacifier durablement la zone. Selon le ministre, elle constitue un rempart essentiel contre la délinquance et la grande criminalité transfrontalière.



Au-delà de l'impact local, Mouhamadou Bamba Cissé a profité de cette tribune pour dévoiler la stratégie globale de la Direction générale de la police nationale (DGPN). Le ministre a annoncé une « montée en puissance » de l’institution, avec pour objectif final un maillage complet du pays.



Selon les services du ministère de l’intérieure cette inauguration n'est que la première pierre d'un vaste chantier national. Conformément à l’« Agenda Sénégal 2050, l’État ambitionne de doter chaque département du pays d'un commissariat urbain de ce type ».



« Les commissariats de Touba, Thiès et Kaffrine seront bientôt opérationnels. Le coup d’envoi des travaux de reconstruction du Commissariat central de Kolda sera donné incessamment », lit-on sur la page Facebook du ministère.



À travers ce déploiement, le gouvernement réaffirme sa volonté de placer la sécurité de proximité au cœur de la transformation du pays, garantissant ainsi une présence républicaine renforcée de Dakar à Kédougou.