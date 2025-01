Sécurité routière : Le Sénégal lance le "Plan en dix étapes" pour des infrastructures plus sûres

« Le projet permet de réduire sur les 10 ans à venir près de 10 mille morts »

Le Fonds des Nations Unies pour la Sécurité Routière (UNRSF) a validé le lancement du "Plan de Sécurité Routière en dix Étapes" au Sénégal. Ce programme, piloté par l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER), a été officiellement lancé ce jeudi à Dakar. Il vise à renforcer la sécurité des infrastructures routières, un pilier clé de la Décennie mondiale d'action pour la sécurité routière 2020-2030. Selon l'ANASER, le Sénégal devient ainsi le premier pays d’Afrique francophone à bénéficier de ce projet.« En matière de sécurité routière, il faut avoir du courage de la détermination et de la vigilance. Qu’avec ce plan, le Sénégal vise à révolutionner notre vision par rapport à la sécurité routière, de construire des infrastructures sûres, de développer des outils de suivi de la performance, d’évaluer rigoureusement notre progression », déclaré Alia Diouck représentant du ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens Yankhoba Diémé.Pour le Secrétaire général d’ANASER, le projet est motivé par le souci d’améliorer la sécurité des infrastructures routières qui constitue un des piliers essentiels de la décennie mondiale d’action 2020-2030.« Le Sénégal est le premier pays d’Afrique francophone à bénéficier de ce projet. Il est initié pour parvenir à mettre en place un programme qui va nous aider à réduire le nombre de décès et de blessés graves. La méthode de classement par étoile des infrastructures routières qui a été initié dans le monde, a montré qu’il a permis de réduire le nombre de décès à près de 700 mille près de 10 ans entre 2014 et 2024. Ce qui est de bon augure pour le Sénégal. Si on fait la ration, on verra que ça peut nous permettre de réduire sur les 10 ans à venir de 10 mille morts et de blessés graves », a fait savoir Boubacar Diop.Parlant de l’audit de la sécurité routière, il précise que trois projets ont été initiés depuis le démarrage de l’ANASER en 2022. « Il s’agit d’un audit national qui est en train d’être actualisé. Cela existait sur le concours de la banque mondiale dans le cadre du Projet de Connectivité des zone de production agricole initié pour actualiser l’audit national qui va permettre de faire l’audit et l’inspection de sécurité routière des infrastructures ».« Il y a aussi l’audit de tous les nouveaux projets de construction de route qui sont initiés au Sénégal. Mais plus tard aussi d’une inspection de l’infrastructure. Il y a également un autre projet, c’est l’audit de la RN1. C’est entre Kaffrine et Koungheul sur 86 kilomètres qui est à terme », a-t-il ajouté.Par ailleurs, il soutient que « ce projet, qui est implémenté en février 2022, entre en droite ligne avec la vision Sénégal 2035 et la stratégie de développement 2025 – 2029. Donc c’est pour vous dire que l’Etat du Sénégal et le ministère sont en phase avec ce projet qui a fait ses preuves ».Lors du lancement du Plan en dix étapes pour des infrastructures routières plus sûres au Sénégal, Samar Abouraad, représentante de l'IRAP, a souligné que ce plan, conçu par les Nations Unies, vise à identifier les défis liés à la sécurité des infrastructures routières et à renforcer les capacités des institutions nationales, contribuant ainsi à la lutte contre l'insécurité routière et à la réalisation des Objectifs de Développement Durable.« L'augmentation rapide de l'urbanisation, la motorisation grandissante, la part des deux-roues en augmentation dans la circulation, l'évolution des besoins de mobilité des populations et l'urgence de concevoir et d'entretenir des infrastructures plus résilientes sont autant de défis qui nous poussent à considérer et à améliorer la façon dont nous planifions, concevons et construisons les infrastructures routières pour tous les usagers », a indiqué Samar Abouraad.Selon lui, ce projet, d'une durée de trois ans, se traduit par la « mise en place de Groupes de travail, des formations qualifiantes en audit de sécurité routière, sur les outils d'évaluation de la sécurité des routes ».