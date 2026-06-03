Roland-Garros: Sabalenka sombre, Chwalinska invitée surprise du dernier carré

L'hécatombe des favoris continue à Roland-Garros: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, finaliste de la dernière édition, a été éliminée mercredi dès les quarts de finale, renversée par la Russe Diana Shnaider (23e) en trois sets 3-6, 7-5, 6-0.



Victorieuse à 22 ans dès son premier quart de finale dans un tournoi majeur, Shnaider affrontera en demi-finale la sensation polonaise Maja Chwalinska, 114e mondiale et issue des qualifications, qui a enchaîné une huitième victoire de rang porte d'Auteuil face à la Russe Anna Kalinskaya (24e).

Dans le tableau masculin, les deux derniers tickets pour le dernier carré se disputeront d'une part entre Felix Auger-Aliassime (6e) et Flavio Cobolli (14e), puis en session nocturne entre Matteo Berrettini (105e) et Matteo Arnaldi (104e).



Sabalenka à deux visages



Aryna Sabalenka était la seule représentante du top 5 en quarts de finale après les sorties successives de Jessica Pegula (5e, battue au 1er tour), Elena Rybakina (2e, défaite au 2e tour), Coco Gauff (4e, éliminée au 3e tour) et Iga Swiatek (3e, sortie en huitièmes de finale).



La Bélarusse de 28 ans a globalement maîtrisé le début de la rencontre, si ce n'est une petite alerte dans le premier set quand elle a concédé deux jeux alors qu'elle menait 5-1.



Les vieux démons de sa finale malheureuse face à Coco Gauff en 2025, au cours de laquelle elle n'avait pas su dompter le vent et commis 70 fautes directes, ont ensuite refait surface. Les rafales qui soufflaient mercredi à Paris l'ont beaucoup gênée puisqu'elle s'est montrée bien maladroite avec un total de 57 fautes directes.



Au moment de servir pour le match à 5-4, la dernière lauréate d'un Grand Chelem encore en lice s'est crispée alors que les coups de Shnaider touchaient toutes les lignes, lui permettant de remporter les trois jeux suivants.



"J'ai l'impression d'avoir eu de très belles occasions (de conclure le match, NDLR) dans le deuxième set. J'ai tout foutu en l'air ensuite", a soupiré Sabalenka.



Sabalenka s'est alors effondrée et n'a plus gagné un jeu, incapable d'enchaîner deux points sans envoyer une balle dans le filet ou hors des limites du court.



"Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai perdu dix jeux d'affilée. J'imagine que mentalement, je suis tombée dans un trou noir, très profond, et que je n'ai pas réussi à me remettre en selle", a-t-elle expliqué.



Le grand huit pour Chwalinska

Un an après la Française Loïs Boisson (361e en 2025), c'est la Polonaise Maja Chwalinska (114e) qui a enfilé le costume de l'invitée surprise des demi-finales à Roland-Garros en battant la Russe Anna Kalinskaya (24e) 7-6 (7/3), 6-2.





Depuis le début de l'ère Open en 1968, la gauchère de 24 ans est seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à se hisser en demi-finales de Roland-Garros, six ans après l'épopée de la qualifiée argentine Nadia Podoroska.



"Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Chaque match ici me paraît complètement fou, je suis tellement reconnaissante", s'est-elle émerveillée.



"Mon objectif principal, au début, c'était de sortir des qualifications", a expliqué la Polonaise, qui pourrait imiter le parcours d'Emma Raducanu à l'US Open en 2021, devenue à 18 ans la première joueuse de l'histoire à remporter un Grand Chelem en sortant des qualifications.



Déjà assurée d'intégrer pour la première fois de sa carrière le top 100 grâce à son parcours à Paris, sa qualification pour les demi-finales la projette même aux alentours de la 30e place du prochain classement WTA, qui sera publié lundi.



Après les chaleurs écrasantes de la première semaine, "il faisait froid aujourd'hui, du coup la balle volait moins rapidement", a analysé Kalinskaya. "Je ne pouvais pas me servir de ma vitesse de balle ni de ma puissance, ça l'a clairement avantagée aujourd'hui" (mercredi, NDLR), a estimé la Russe.



"Elle a très bien joué, et j'ai eu l'impression de me battre à la fois contre le vent, les conditions météo, et contre elle. Affronter une gauchère, c'était vraiment piégeux", a regretté Kalinskaya, qui disputait son deuxième quart de finale en Grand Chelem après une première expérience à l'Open d'Australie en 2024.