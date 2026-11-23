La polémique enfle entre les populations de Bona et le professeur Balla Moussa Daffé. Les habitants de cette localité de la région de Sédhiou contestent vivement les déclarations de l'ancien ministre, qui a évoqué sur les réseaux sociaux une attaque rebelle dont il aurait été victime dans le village en 1983.



Une sortie qui a suscité une vive indignation au sein de la communauté. Pour exprimer leur désapprobation et rétablir leur version des faits, les populations ont organisé un point de presse ce dimanche 22 novembre. À cette occasion, elles ont exigé de l'ancien maire de Sédhiou des excuses publiques.



Prenant la parole, Mountaga Sow, président du Congrès de Bona, estime que Balla Moussa Daffé aurait fait un amalgame entre un incident à caractère politique et les événements liés à la rébellion casamançaise.



Selon lui, le saccage du véhicule de l'ancien maire serait intervenu à la suite d'une altercation provoquée par son arrivée dans le village, alors qu'une partie des habitants s'y opposait. Une situation qu'il distingue clairement des violences liées au conflit armé qui a marqué la Casamance.



Mountaga Sow rappelle, par ailleurs, que Bona n'a pas été épargné par les conséquences de cette crise. Le village aurait lui-même payé un lourd tribut, avec cinq personnes tuées en une seule journée.



Pour les habitants, l'évocation de leur localité comme un « village rebelle » constitue une accusation qu'ils jugent inacceptable au regard de leur histoire et des souffrances endurées durant le conflit.



Face à cette controverse, leur position est sans équivoque : ils attendent du professeur Balla Moussa Daffé une clarification et surtout des excuses publiques pour apaiser les tensions et préserver les relations entre les différentes communautés.