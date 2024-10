Sédhiou : des produits périmés « en situation d’attente prolongée » faute d’autorisation d’incinération

Environ quatre tonnes de produits périmés d’une valeur estimée à une vingtaine de millions de francs CFA sont « en situation d’attente prolongée » à la sous-brigade départementale d’hygiène de Sédhiou (sud), faute d’autorisation d’incinération.



« La sous-brigade départementale d’hygiène de Sédhiou, fait face à un défi majeur, d’environ quatre tonnes de produits périmés stockés, en situation d’attente prolongée dans son enceinte. Ces produits d’une valeur estimée à une vingtaine de millions de francs CFA, ont été saisis au fil des années mais n’ont toujours pas été incinérés », a-t-il dit à l’APS, lors d'un entretien.



Il a signalé que le gouverneur sortant de la région avait demandé un rapport détaillé sur l’état des produits, ce qui a été réalisé et soumis à l’autorité. Mais malgré cette diligence, la brigade n’a pas encore reçu le feu vert nécessaire pour entamer le processus de destruction des produits périmés saisis par les agents.



Il a insisté sur l’urgence de la situation et appelé à une action rapide des autorités pour éliminer ces dangers potentiels ». Le capitaine Saibo Alémao Djiba a souligné que des produits périmés existent toujours dans les lieux de commerce et menacent la santé publique.



Par ailleurs, il a dénoncé le manque de coopération de la population dans la lutte contre la circulation de produits périmés.