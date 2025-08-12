Sédhiou : deux morts retrouvés suite à l’effondrement d’un immeuble à Dembaya

Les deux (2) personnes portées disparues après l’effondrement, dans la nuit de lundi à mardi, d’un immeuble de quatre étages à Dembaya, commune de Sédhiou, ont été retrouvées sans vie en fin de matinée.Les corps ont été extraits des décombres par les éléments de la 43e compagnie d’incendie et de secours, avec l’appui d’engins lourds fournis par une entreprise privée située à plus de quarante kilomètres du site, avant d’être acheminés à l’hôpital régional de Sédhiou.Selon le lieutenant-colonel Diène Sène, commandant du Groupement d’incendie et de secours n°4, « les secouristes sont intervenus rapidement, extrayant deux survivants des décombres » avant de poursuivre les recherches pour retrouver les disparus. Il a salué « la mobilisation des équipes et des autorités administratives » qui a permis de faciliter les opérations.« Le sinistre s’est produit à une heure critique, et il a fallu improviser avec les moyens disponibles pour sauver des vies », a-t-il indiqué.Présent sur les lieux, le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, a pointé du doigt « le non-respect des normes de construction », estimant qu’« il ne faut pas être expert pour constater les défaillances dans le dosage du ciment, l’utilisation du fer et l’absence de plan béton armé ».Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités et prévenir de nouveaux drames.