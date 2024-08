Sédhiou : entre 70 et 90 % des femmes touchées par les mutilations génitales féminines

À Sédhiou, les mutilations génitales féminines (MGF) continuent de toucher entre 70 et 90 % des femmes. Un chiffre alarmant qui illustre la persistance de cette pratique néfaste dans la région. Face à cette situation, une nouvelle initiative qui vise à éradiquer le fléau en mobilisant 150 jeunes relais et 50 exciseuses, tout en impliquant divers acteurs locaux et nationaux a été mise en place.



Les jeunes enrôlés serviront de relais et de vecteurs de changement, en menant des campagnes de sensibilisation dans les zones les plus touchées par les MGF. Les exciseuses, quant à elles, seront formées aux aspects juridiques des MGF et aux opportunités d'emploi offertes par le projet "Devenir", mis en place par Amref ( The African Medical and Research Foundation) . Ce projet vise à intégrer les exciseuses dans des alternatives économiques viables, tout en renforçant les sanctions contre les pratiques illégales, informe Sud Quotidien.



Le projet bénéficie d'une coopération étroite avec les organisations de la société civile, le monde scolaire, ainsi que la Direction générale de la Santé et de l'Action sociale. Cheikh Tidiane Dieng, coordinateur du projet "Devenir", souligne que l'initiative vise à offrir une prise en charge complète des complications sanitaires liées aux MGF. Des camps de "réparation" seront mis en place pour fournir des soins gratuits aux victimes.



Une récente rencontre présidée par le gouverneur de Sédhiou a permis de mieux cerner la situation sur le terrain, notamment en identifiant les zones de résistance à la lutte contre les MGF. N'na Marang Djitte Mandiang, la 3e adjointe au maire de Sédhiou, a appelé les collectivités territoriales à intensifier la sensibilisation et à faire pression sur le niveau central pour améliorer la prise en charge des victimes.



La lutte contre les mutilations génitales féminines à Sédhiou passe désormais par une approche intégrée, combinant sensibilisation, formation, et prise en charge des victimes. Si le projet "Devenir" réussit, il pourrait servir de modèle pour d'autres régions confrontées à ce grave problème de santé publique et de droits humains.