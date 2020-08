Sédhiou : la brigade commerciale des douanes saisit 7 colis de chanvre indien

Samedi dernier vers 4 heures 30 minutes, la brigade commerciale des Douanes a saisi 177 kilogrammes de chanvre indien à Karantaba, une localité située dans le département de Goudomp et la région de Sédhiou, au sud-est du Sénégal.



Les trafiquants étaient à bord d'une charrette avec 7 colis de chanvre indien avant de prendre la fuite en abandonnant tout derrière eux. En cette période d'hivernage, les ruptures humides, les marécages et les exploitations agricoles sont les lieux les plus appropriés pour faire circuler leurs marchandises à l'insu des douaniers.



Mais leur plan ne va pas marcher, car la Douane a une stratégie pour abattre des réseaux et couloirs de trafic international de drogue et de produits prohibés, développés par l'administration dans les zones frontalières.