Sénégal: l’ASER va électrifier 450 nouveaux villages grâce à un financement de 78,7 milliards FCFA

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et l’entreprise allemande GAUFF Engineering s’apprêtent à signer un accord de financement de 120 millions d’euros, soit près de 78,7 milliards de FCFA, destiné à accélérer l’électrification rurale au Sénégal. L’annonce a été faite par la présidence de la République.



La signature de cette convention, prévue dans les prochains jours en présence du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, permettra d’étendre un programme d’électrification initialement conçu pour 300 villages. Grâce à ce nouvel appui financier, le nombre total de localités bénéficiaires passera à 750 villages à travers le pays.



Cette initiative a été évoquée lors d’une audience accordée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à Michael Fischer, directeur général de GAUFF Engineering, dans le cadre de la visite officielle de trois jours qu’effectue le chef de l’État en Allemagne.



D’après l’APS, le partenariat entre l’ASER et GAUFF Engineering ambitionne également de promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire dans le secteur agricole. « Notre ambition est d’aller plus loin, d’étendre ce modèle à de nouveaux villages et de mettre l’énergie solaire au service de l’agriculture, pour irriguer les champs et transformer les récoltes », a déclaré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.