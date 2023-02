Séisme en Turquie et Syrie: aux États-Unis, l'aide s'amplifie et s'organise

Un flot incessant de voitures livre des dons et une vingtaine de bénévoles aident à trier et mettre dans des cartons les sac de couchages, couvertures, tentes, couches donnés par des texans solidaires. Lamah est d'origine palestinienne : « Tout est neuf. Nous sommes une seule et même famille au Moyen-Orient, et je ressens le besoin d’aider autant que je peux. »



Ce couple de seniors donne des trousses d'hygiène d’urgence par humanité. Jaime, lui, donne de son temps : « On ferme les cartons et on les charge dans le camion. Je suis du Mexique. Imaginez si cela se passait chez moi, les gens nous aideraient !! ». Au rez-de-chaussée du bâtiment, le consul et sa femme - en bras de chemise - s’affairent dans l’urgence avec les bénévoles, pour trier et empaqueter les dons.



« On doit tout faire pour les maintenir en vie »

Yasemin Ozkafa vient chaque jour pour aider : « Chaque jour de 9 heure du matin à 9 heures du soir, ces bénévoles viennent nous aider pour envoyer ces dons auprès des gens frappés par le séisme. On doit tout faire pour les maintenir en vie ! Donc on demande à tout le monde de venir nous aider, même s' ils n’ont qu’une heure à nous offrir. »



Quatre camions plein de donations partent chaque jour du consulat vers l’aéroport où la compagnie Turkish Airlines se charge du transport. Un avion décolle quotidiennement avec les dons collectés à Houston, et on assiste à la même chose depuis chacune des sept représentations diplomatiques turques aux États-Unis.