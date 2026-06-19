Sélection du Bénin : Olivier Verdon écope d'une suspension de 6 mois ferme

La Fédération Béninoise de Football (FBF) a prononcé une suspension de six mois ferme à l'encontre du joueur Olivier Verdon, assortie d'une suspension complémentaire de six mois avec sursis. Selon un communiqué officiel de l'instance daté du 18 juin 2026, cette sanction disciplinaire fait suite à la constatation de plusieurs manquements graves aux règles de discipline, de fonctionnement interne, de respect des consignes de l'encadrement et des obligations de vie collective applicables en sélection nationale.



Durant toute la période de sa suspension ferme, le défenseur béninois ne pourra faire l'objet d'aucune convocation ni participer à la moindre activité relevant des sélections nationales du Bénin. La FBF a précisé que cette décision, prise après examen complet du dossier et recueil des observations du joueur, vise à préserver l'autorité de l'encadrement technique, la cohésion du groupe et l'égalité de traitement entre tous les joueurs. Afin de protéger les intérêts de l'institution et de l'équipe nationale, la fédération a annoncé qu'elle ne communiquera pas davantage sur les circonstances précises ayant conduit à cette sanction.