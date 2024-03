Selon les résultats du sondage «Mali-Mètre», les Maliens soutiennent la décision de reporter les élections présidentielles

Après quatre ans de transitionles autorités Maliennes notamment, Assimi Goïta et son gouvernement sont censées d’annoncer la date des élections qui devrait avoir lieu en cette année de 2024 au cas où la situation sécuritaire était bonne dans le pays. De ce fait, la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) qui est un instrument d’analyse socio-politique, a mené une enquête d’opinion politique nommée : Mali-Mètre, installé dans le pays depuis la fin de l’année 2012. Son objectif principal est de recueillir les opinions des Maliennes et des Maliens sur différentes questions marquantes ou décisives pour le présent et le futur du pays, dans un contexte politico-sécuritaire assez chargé.Les principaux résultats de l'enquête ont révélé que les Maliens restent optimistes sur le rétablissement de la sécurité sur l’intégralité du territoire national. De plus, la plupart des personnes interrogées n’approuvent pas l’idée selon laquelle, les élections soient tenues cette année de 2024. Concernant les espoirs pour l'avenir, ils restent sans changement par rapport aux dernières années. La clarification de la situation sécuritaire est le souhait le plus important des Maliens avant la tenue des élections démocratiques, afin de permettre à tous les citoyens d’exprimer leurs choix d’une manière indépendante.Suite à un sondage objectif réalisé, la majorité de la population se prononcent en faveur d'un report significatif des élections. L’analyse des résultats de l'enquête d'opinion montre que plus de quatre Maliens sur dix (87 %) approuvent la décision de reporter les élections contre 8 % qui estiment qu’il s’agit d’une mauvaise décision comme l’indique le schéma :Toutes les régions ont un regard majoritairement positif sur le report des élections. Et seules les régions de Kayes et de Mopti sont douteuses à l'égard du report. Ici, respectivement 14 % et 15 % des personnes interrogées affirment que le report n'est pas une bonne idée.Ainsi, en général, les Maliens sont favorables à cette décision de reporter les élections. Quant à la durée exacte de ce report, un quart des Maliens (26%) estiment que le retard devrait durer plus de trois ans, tandis qu'un Malien sur dix (13%) suggère de retarder les élections de deux à trois ans. Toutefois, pour près d'un tiers des personnes interrogées (26 %), le report ne doit pas dépasser deux ans.Quant à la tenue effective des élections en 2024, sept Maliens sur dix estiment que cela est improbable (32 % peu probable et 40 % pas du tout probable). En revanche, près d’un quart des Maliens pense que les élections se tiendront en 2024 (6 % très probable et 18 % probable).Pour le choix d’un candidat à la prochaine présidentielle, les critères que les Maliens jugent importants sont variables : la confiance et la crédibilité du candidat (68 %) ; un patriote (44 %); le programme de développement proposé par le candidat (25 %).Organiser des élections digne de ce nom dans un pays, il faut remplir certains critères dont la sécurité de l’intégrité territorial. Le Mali étant en proie face au terrorisme , ne pourrait aller aux élections en toute quiétude d’où la nécessite de pouvoir régler la situation sécuritaire pour élire un dirigent par voix électoral. Les résultats de l’enquête «Mali-Mètre» ont clairement montré que les Maliens ont une confiance totale dans les autorités de la transition. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, met tous ses efforts pour rétablir la sécurité dans le pays afin de transférer le pouvoir à un dirigeant démocratiquement élu.