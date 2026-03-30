Semaine nationale de la jeunesse : la délégation Koldoise vise les finales

Une forte délégation de 73 jeunes venus de Kolda participe à la Semaine nationale de la jeunesse, depuis ce 29 mars 2026 à Thiès. Composée d’athlètes et d’acteurs culturels, cette équipe entend porter haut les couleurs du Fouladou à travers une diversité de disciplines.



Les représentants koldois sont engagés dans plusieurs compétitions, notamment le basket-ball à 3, le futsal, la lutte, le scrabble, le théâtre, les arts plastiques, l’art culinaire, le slam, l’innovation numérique, ainsi que la couture et la coiffure. Une participation multidisciplinaire qui reflète le dynamisme et le potentiel de la jeunesse de la région.



Joint par téléphone, l’inspecteur régional de la jeunesse et des sports, Bécaye Souané, a affiché clairement les ambitions de la délégation. « Nous visons des médailles dans toutes les activités. À défaut, une participation honorable, c’est-à-dire atteindre les finales », a-t-il déclaré.



Il a également tenu à rassurer sur certaines difficultés rencontrées en amont, notamment liées à l’absence d’extraits de naissance pour certains participants. « La situation a été finalement réglée grâce à la diligence des autorités », a-t-il précisé.



Concernant les conditions de séjour, l’inspecteur s’est voulu tout aussi rassurant. Selon lui, la prise en charge de la délégation se déroule dans de bonnes conditions, grâce à l’appui institutionnel et financier des autorités administratives et territoriales, mais aussi à l’engagement de responsables politiques et de bonnes volontés.



Profitant de l’occasion, Bécaye Souané a exprimé sa reconnaissance envers les élus territoriaux de Kolda et certaines personnalités, dont Abdourahmane Doura Baldé, pour leur contribution jugée remarquable à la participation de la délégation.



Avec détermination et ambition, les jeunes Koldois espèrent désormais transformer cette mobilisation en résultats concrets sur les différents terrains de compétition.