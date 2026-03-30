Vandalisme après le derby Guédiawaye FC – AS Pikine : la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel exprime son indignation

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a exprimé sa vive indignation après les incidents survenus à l’issue du match entre Guédiawaye FC et AS Pikine, comptant pour la 21e journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise.



Dans un communiqué publié ce lundi 30 mars, l’instance dirigeante du football professionnel sénégalais dénonce des « actes graves de vandalisme, de sabotage et de violences » enregistrés après la rencontre. Selon La LSFP, ces incidents, survenus après le match, ont causé « d'importants dégâts matériels, affectant des véhicules, des parkings privés ainsi que des habitations de riverains ».



La Ligue condamne avec la plus grande fermeté ces « actes inacceptables, qui portent atteinte à l'image du football professionnel sénégalais ».



La LSFP rappelle que cette rencontre avait été identifiée comme à risques en raison de son caractère populaire et du contexte de forte mobilisation. À ce titre, des courriers officiels ont été adressés aux autorités compétentes afin d'alerter et de renforcer le dispositif sécuritaire.



Par ailleurs, la Ligue indique que des réunions de préparation ont été tenues avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les forces de sécurité et les autorités administratives. Elle assure que toutes les dispositions organisationnelles relevant de la Ligue ont été prises conformément à ses prérogatives.