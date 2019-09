Sen Petit gallé: une usine de crétinisation de la jeunesse sénégalaise, selon Moustapha Diakhaté

Le ministre conseiller du président de la république, Moustapha Diakhaté a qualifié l'émission "Sen Petit gall" d'une usine de crétinisation de la jeunesse sénégalaise, sur sa page facebook, comme il a l'habitude de faire.



"Cette émission est une insulte au Sénégal, une grande menace de crétinisation des générations futures. Comme le disait si bien Me Abdoulaye Wade:«dis-moi quelle jeunesse tu as , je te dirai quel peuple tu seras.», a écrit l'ancien député.



Pour protéger le Sénégal des anti valeurs et de la promotion de dépravation que propage cette émission, le Cnra est interpellé. Évidemment la principale faute incombe aux parents qui ont manifestement failli compte tenu de l’âge des participants de l’émission, a-t-il ajouté en publiant en appui la photo d'une des participantes, Mame Diarra, habillée de façon exagérée et accompagnée d'un garçon.