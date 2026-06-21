Sénéal vs Norvege : Pape Thiaw écarte tout « plan anti-Haaland » et cible le collectif de la Norvège

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a annoncé dimanche en conférence de presse que les Lions déploieront une stratégie globale contre la Norvège plutôt qu'un plan individuel ciblé sur Erling Haaland. Cette déclaration intervient à la veille de la rencontre comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde 2026 dans le groupe I. Le technicien sénégalais a réaffirmé l'ambition de son équipe d'aller chercher les points face aux « Drillos ».



« Haaland est un très grand attaquant, mais il n’y aura pas de plan anti-Haaland. Il y aura un plan anti-Norvège », a martelé Pape Thiaw, affichant sa confiance envers ses défenseurs de très haut niveau, habitués à ce type de profils. Le sélectionneur a insisté sur la nécessité de mettre en place un dispositif tactique prenant en compte l'ensemble du collectif adverse et non son seul avant-centre vedette.



Évoquant la préparation de ce match crucial, Pape Thiaw a précisé que la supervision de la rencontre précédente entre la Norvège et l'Irak s'est faite à distance. « Nous n’avons envoyé personne au stade pour superviser le match. En revanche, nous avons suivi la rencontre et effectué un important travail d’analyse vidéo », a-t-il expliqué, précisant que les outils technologiques actuels ont permis au staff technique d'identifier précisément les forces et les faiblesses de la sélection norvégienne.