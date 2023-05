Sénégal : 1.800 explosifs saisis à Kédougou

La région orientale, est depuis quelque temps touchée par les saisies d’engins comme les explosifs et autres détonateurs. En effet, trois sacs de couleur blanche contenant 1 800 explosifs, soit 600 explosifs par sac, et un montant de 600 000 F CFA seront découverts à l’intérieur du véhicule.



Pris la main dans le sac, le chauffeur identifié comme étant le propriétaire des explosifs et il devait les revendre au village de Bantaco, dans la région de Kédougou. Il explique les orpailleurs traditionnels, sont pour la plupart ses clients, car ce sont eux qui les utilisent pour dynamiter les trous aurifères. Compte tenu de la gravité des faits et de la dangerosité des produits saisis, et du nombre important, les éléments de la section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda se sont joints aux éléments de la Compagnie de Kédougou pour approfondir l'enquête.



Placé en garde à vue, le mis en cause a été déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Kédougou, puis envoyé en prison. Prenant très au sérieux ces saisies d'explosifs, les autorités judiciaires ont pris une importante mesure. Au regard donc du danger que constitue ce stockage dans l'enceinte de l'unité de gendarmerie et les conséquences que peuvent engendrer une explosion, il serait urgent de mettre ces explosifs dans une structure habilité pour leur destruction, livre L’Observateur.