Sénégal : 14 femmes ont été violées et tuées entre janvier et mai 2019, selon une ONG

Au cours de l’année 2019, quatorze (14) femmes ont été violées et tuées entre janvier et mai, a révélé Ndèye Ngoné Coulibaly, chargée de projet de Wildaf Sénégal, lors d’un panel sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie.



« La loi criminalisant le viol et la pédophilie a été votée en janvier 2020. Elle constitue un tournant décisif et très important. C’est vraiment une avancée dans le combat pour la protection des droits de la femme et des enfants. De janvier 2019 à mai 2019, il y a eu 14 femmes qui ont été violées et tuées. C’est à cause de cela que la société civile s’est levée pour dire non », a déclaré Ndèye Ngoné Coulibaly.



L’ONG Wildaf qui défend la cause des femmes, aussi demandé aux jeunes, surtout aux filles, de s’inspirer de l’histoire des femmes de « Nder ». « On devait tenir cette activité au mois de mars pour célébrer la femme. Nous avions choisi de valoriser le sacrifice des femmes de Nder, car au Sénégal on prend trop d’exemple sur les femmes d’autres pays. Le « talatay nder » est un événement historique et le symbole de sacrifice des femmes qui se sont immolées en défendant leur patrie, mais aussi pour sauvegarder leur liberté, leur dignité et leur honneur. C’est une leçon de courage, de patriotisme et de leadership pour les femmes », a soutenu Marième Traoré, chargée de programme de Wildaf Sénégal.