Sénégal: 141 ex-contractuels de la Senelec exigent le respect du protocole d’accord signé depuis 2020

Les ex-contractuels de la Senelec au nombre de 141 agents sont toujours au chômage. Regroupés en collectif, ces agents exigent de la Direction de ladite société le respect du protocole d’accord signé depuis 2020. Ils lancent un appel au Président Macky Sall et menacent de se faire entendre.



« Nous voulons le respect du protocole d’accord que la Direction a signé avec nous depuis 2020. Dans ce protocole, il y a l’émargement de Mame Makhtar Guèye Jamra, et de Innocence Ntap Ndiaye. Ils nous avaient promis des CDI et des CDD. En 2020, ils nous ont donné 15 CDI, en 2021 également 15 CDI. Mais nous n’avons pas encore eu de CDD. En 2022 aussi, ils n’ont pas encore recruté. Nous avions fait un sit-in, la direction nous a reçus, et nous a dit qu’ils vont nous revenir au mois de mars. On les appelle sans suite. Et ils reviennent nous dire qu’ils n’ont jamais promis de nous revenir au mois de mars », Seydina Aliou Ka leur porte-parole.



M. Ka, qui soutient avoir tout fait, lance un appel au Président Macky Sall. « Cette fois, nous interpellons directement le président de la République. Tout ce que nous voulons, c’est la régularisation du dossier des ex-contractuels. Nous sommes au nombre de 141 personnes qui sont au chômage », dit-il au micro de Walf radio.