Sénégal, 7e pays au monde le plus hostile aux homosexuels

La communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) n'est pas la bienvenue au Sénégal. Le Global Acceptation Index qui travaille sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, a rendu public un rapport qui classe le Sénégal parmi les pays les plus hostiles à l'homosexualité.

Avec un score faible de 1,57, le Sénégal est à la 7e dans le Top 10 des pays qui acceptent le moins l'homosexualité. L'Azerbaidjan occupe la tête du classement avec un score de 0,96 suivie de la Géorgie (1,08) et l'Arabie Saoudite (1,19).



Selon les chercheurs, l'intimidation et la violence, les problèmes de santé physique et mentale, la discrimination dans l'emploi et à la sous-représentation dans les postes de leadership civique, expliquent les faibles niveaux d'acceptation des LGBT dans ces pays.



l'Islande, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, Andorre, la Norvège, la Belgique, la France et la Suisse sont les pays "gays" avec des notes allant de 7,37 (Islande) à 5,73 (Suisse)



L'Institut Williams, qui a produit le rapport de 39 pages, parcouru par le journal "Les Echos" est un institut de recherche sur les politiques publiques, basé à l'UCLA School of Law axé sur l'orientation sexuelle et les questions d'identité de genre.