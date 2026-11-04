Diourbel : l'État résilie un marché de près de 2 milliards de francs CFA pour la construction de pistes rurales

L'État du Sénégal a mis fin au contrat confié à l'entreprise Études coordination travaux (Ecotra) pour la construction de pistes rurales à Diourbel. Selon Libération, la résiliation a été officialisée par un arrêté publié au Journal officiel n°7921 du 25 juillet dernier.



Le marché concerné est le lot 4 du marché n°T-1345/21, y compris son avenant, conclu entre le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) et Ecotra. D'un montant de 1,999 milliard de francs CFA, il était financé par la Banque africaine de développement (Bad).



Il portait sur la réalisation de 44,5 kilomètres de pistes rurales. Le délai initial d'exécution était fixé à 15 mois, avant d'être prolongé de six mois supplémentaires.



Selon l'arrêté de résiliation, la décision est motivée par le retard important accusé par l'entreprise dans l'exécution des travaux, malgré plusieurs lettres de mise en demeure qui lui avaient été adressées.

L'État annonce également que les dispositions nécessaires seront prises pour la saisie de la garantie de bonne exécution et pour l'application des pénalités de retard prévues.