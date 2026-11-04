Meurtre à l'acide d'Aïssatou Pierre Ndiaye : ce que la police a découvert avant l’interpellation d’Alioune Badara Gaye

Le suspect dans l'affaire du meurtre à l'acide d'Aïssatou Pierre Ndiaye est désormais entre les mains de la police sénégalaise. Alioune Badara Gaye, âgé de 39 ans, a été interpellé en Mauritanie, récupéré à Rosso par le Bureau central national (BCN) d'Interpol Dakar à la faveur d'une remise simplifiée de police à police, puis placé en garde à vue au commissariat de Dieuppeul.



L'affaire remonte au 1er octobre 2026. Ce jour-là, Aïssatou Pierre Ndiaye est décédée au Centre hospitalier universitaire de Fann, des suites de ses brûlures, après avoir été aspergée d'un produit corrosif. Le commissariat d'arrondissement de Dieuppeul a aussitôt ouvert une enquête.



Les témoignages recueillis au cours des investigations ont orienté les enquêteurs vers Alioune Badara Gaye. Selon ces témoignages, il aurait versé de l'acide sur la victime à la suite de leur rupture amoureuse, avant de se réfugier en Mauritanie pour échapper aux poursuites.



Le 20 octobre 2026, le commissariat de Dieuppeul a saisi le BCN d'Interpol de Dakar pour solliciter une collaboration en vue de rechercher et d'interpeller le suspect. Le bureau sénégalais a immédiatement transmis la demande à son homologue de Nouakchott.



Cette coopération a abouti le 30 octobre 2026 à l'interpellation d'Alioune Badara Gaye à Nouakchott-Ouest, par la brigade de recherches de la police judiciaire. Avec l'accord préalable du parquet général, les autorités sénégalaises ont ensuite obtenu des autorités mauritaniennes une remise simplifiée de police à police.



Mais selon les précisions de nos confrères de Libération, l'équipe du BCN d'Interpol de Dakar s'est déplacée à Rosso le 2 novembre 2026, où la remise s'est déroulée sans incident. Acheminé à Dakar le même jour, le mis en cause a été mis à la disposition du commissariat de Dieuppeul ce mardi, pour la suite de l'enquête.