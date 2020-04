Sénégal : Air France rouvre ses vols retours vers la France

Fermées depuis plus d’un mois en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, les frontières aériennes du Sénégal sont à nouveau ouvertes. Deux vols vers la France à bord de la compagnie nationale Air Sénégal vont être effectués. L’annonce a été faite par l'ambassade de France à Dakar.



Selon la page Facebook de l'ambassade de France au Sénégal, qui donne l'information, des vols sont prévus le 29 avril et les 4, 6, 11 et 13 mai prochains.