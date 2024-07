Sénégal : Aliou Sall quitte l'APR

Aliou Sall quitte l'Alliance pour la République (APR) et entame des discussions avec Aminata Mbengue Ndiaye et l’ancien candidat à la présidentielle Amadou Ba. Il l’a fait savoir ce mercredi, lors d’un entretien accordé aux confrères de la TFM.



« Je suis plus militant de l’Alliance pour la République. Je suis en train d’observer même si je discute beaucoup avec des acteurs politiques », a annoncé Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye.



Le frère de l’ancien président de la République Macky Sall dit observer la situation tout en engageant des discussions avec divers acteurs politiques, dont le Parti socialiste et Amadou Ba.



« J’ai eu à mener des discussions très approfondies avec le Parti socialiste comme je l’ai fait avec notre ancien candidat à la présidentielle Amadou Ba. Mais à ce jour mon option est encore de continuer à observer parce que compte tenu de ce qu’on a traversé en 2021, en 2023, il est nécessaire de faire une pause surtout de réfléchir sur la façon de faire la politique », a-t-il confié.



Aliou Sall, actuel administrateur de l'Université africaine des sciences et technologies, souhaite également bonne réussite aux nouvelles autorités.