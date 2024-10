Sénégal - Arabie Saoudite : vers un renforcement du partenariat dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a eu un entretien cordial avec le Prince Héritier du royaume d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération et le partenariat entre le Sénégal et l’Arabie saoudite, en mettant l'accent sur les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie et du numérique.



« Je viens d’avoir un entretien plein de cordialité avec Son Altesse Royale Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, Prince Héritier et Président du conseil des ministres du royaume d’Arabie saoudite », annonce le Président Faye dans un communiqué.



Le chef de l’Etat a souligné l'importance d'élever le partenariat avec l’Arabie saoudite à un niveau supérieur, notamment dans les domaines d'investissement prioritaires.



« J’apprécie la qualité de nos échanges qui ont porté sur notre volonté commune d’œuvrer au renforcement de la solide et ancienne coopération entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Nous sommes convenus de hisser ce partenariat à un niveau plus élevé notamment dans les secteurs prioritaires de l’investissement, de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie et du numérique », a indiqué le Président Bassirou Diomaye Faye.