Sénégal : Baisse de 3,2% des prix de production des services d’hébergement et de restauration

Selon un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont baissé de 3,2% au deuxième trimestre 2021, comparés à ceux du trimestre précédent.



Le document renseigne que ce repli est principalement imputable au recul des prix de production des services d’hébergement (-3,2%) et de restauration (-3,0%). En référence à ceux du deuxième trimestre 2020, les prix de production des services d’hébergement et de restauration se sont repliés de 1,1%.



En revanche, ces prix ont progressé de 0,5% sur les deux premiers trimestres de 2021, comparativement à la période correspondante de 2020.