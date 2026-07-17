Sénégal : Bentaleb confirme sa démission de son poste de Conseiller de Diomaye et évoque de graves divergences politiques

Alioune Ibnou Abitalib Sow dit Bentaleb, conseiller spécial du Président Diomaye Faye, a confirmé ce vendredi 17 juillet sa démission de son poste, alors que l’information avait été relayée par la presse la veille. Dans un message sur son compte Facebook, il évoque de graves divergences politiques avec le chef d’Etat Diomaye Faye.



«Pendant plus de deux ans, j’ai servi la République avec loyauté, à travers la Communication de la Présidence et le Protocole Présidentiel (…) Le projet a été notre seule boussole ! je n’ai jamais perçu ma nomination comme une récompense mais le prolongement d’un combat militant, anti-impérialiste et panafricain depuis 2016», a-t-il d’abord rappelé.



Membre du parti Pastef (majorité parlementaire), Bentaleb estime qu’ «une nouvelle ligne politique qui n’est pas» la sienne s’est installée au palais. «Les méthodes que nous avons combattues reviennent une à une, il devient nécessaire de prendre ses responsabilités», a-t-il ajouté.



Alors que le Président Diomaye Faye doit rencontrer ce vendredi (15h, GMT) son prédécesseur Macky Sall afin de lui apporter probablement son soutien pour sa candidature au poste de Secrétariat général de l’ONU, Bentaleb trouve cette initiative contraire à ses convictions. «La venue de Macky Sall au Palais est celle de trop. Cet homme nous doit des comptes. La dette cachée, c’est lui. Une grande partie des maux que le pays traverse aujourd’hui, c’est lui. Des Sénégalais sont morts, des familles attendent encore la vérité. Qu’il y ait une photo ou non, lui rouvrir les portes du Palais, c’est aider à repolir son image. À ça, je ne prêterai pas la main non plus», a-t-il soutenu.