Parcelles Assainies : 09 personnes interpellées après le démantèlement d'un réseau de prostitution en ligne

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a déféré au parquet, ce jeudi 16 juillet 2026, neuf (09) individus. Selon un communiqué de la Police, ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du Vih/Sida, prostitution en ligne et mise en danger de la vie d'autrui».



Les investigations ont été déclenchées à la suite de la plainte d'un citoyen, qui s'est présenté spontanément au commissariat le 12 juillet 2026 vers 13 heures. Ce dernier dénonçait des faits de harcèlement sexuel de la part d'un individu qui l'avait contacté avec insistance via les applications WhatsApp et TikTok pour lui proposer des rapports sexuels entre hommes, lui fixant un rendez-vous à l'Unité 18 des Parcelles Assainies.



Une équipe de policiers, accompagnant le plaignant, s'est immédiatement transportée sur les lieux pour procéder à l'interpellation du suspect. L'exploitation du téléphone de ce dernier a révélé des échanges explicites et un autre rendez-vous fixé avec un second individu de sexe masculin. Les enquêteurs se sont rendus à ce nouveau point de rencontre et ont appréhendé le second suspect.



Interrogé, le second mis en cause a reconnu les faits et a désigné deux de ses partenaires habituels résidant à Keur Massar. Poursuivant leurs investigations, les limiers se sont rendus à Keur Massar le lendemain, 13 juillet, aux environs de 6 heures du matin. «Les agents ont surpris un suspect dans sa chambre en compagnie de son partenaire, tous deux dévêtus. La fouille de la pièce a permis de saisir des comprimés présentés par l'occupant comme un traitement pour des affections rénales. Situé à proximité, un autre suspect a été découvert en sous-vêtements avec son partenaire. La perquisition de la chambre a conduit à la saisie de préservatifs, de lubrifiants, ainsi que de traitements antirétroviraux contre le VIH. L'intéressé a reconnu être porteur du virus depuis 2018».



L'analyse approfondie des téléphones portables des différents mis en cause a permis d'identifier et d'interpeller trois autres complices et partenaires, dont un homme marié, portant le nombre total de personnes interpellées à neuf (09) entre le 12 et le 14 juillet 2026.



Lors de leurs auditions, l'ensemble des mis en cause a reconnu les faits. Soumis à des examens médicaux requis par les enquêteurs, sept (07) des neuf individus interpellés ont été testés positifs au VIH.



À l'issue de la période de garde à vue et de la procédure d'enquête, les neuf (09) suspects ont été présentés devant le procureur de la République. Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuelles autres ramifications de ce réseau.