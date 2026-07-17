Yoff : deux enseignants interpellés dans une affaire présumée d’agressions sexuelles sur mineure

Augustin P. et Christian D., enseignants de l’établissement «Présentation de Marie» de Yoff (Dakar), ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés d’agressions sexuelles impliquant une élève mineure, selon le journal Libération.



Les mis en cause ont été entendus par les enquêteurs après la plainte du père de la présumée victime à la suite de la découverte de griffures sur sa poitrine. La mineure a affirmé avoir été forcée d’entretenir des rapports sexuels le 5 juin 2026 avec son enseignant Christian D., soulignant des faits présumés de menaces et de tortures.



Suite aux accusations, une réquisition a été effectuée et la clinique du docteur A. Dansokho aurait confirmé la présence des spermatozoïdes morts dans le sexe de la présumée victime. Un autre laboratoire aurait confirmé cette hypothèse. Pire encore, la victime aurait été abusée depuis sa huitième année de naissance.



Les deux enseignants sont incarcérés au commissariat de Dieuppeul. L’enquête en cours devrait permettre aux autorités compétentes d’établir les circonstances exactes des faits et les responsabilités éventuelles.