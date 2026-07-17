Sénégal : le nouveau Premier président de la Cour des comptes plaide pour la digitalisation de la justice à travers l’IA

Le magistrat Abdou Magib Guèye a été installé, jeudi 16 juillet, dans ses fonctions de Premier président de la Cour des comptes, au cours d’une audience solennelle. A cette occasion, il a plaidé pour une accélération de la digitalisation de la justice à travers l’Intelligence artificielle.



«Aujourd’hui, vous ne pouvez pas travailler en disant : "Je vais ignorer l’intelligence artificielle". Ce n’est pas possible», a dit Magib Guèye, dans des propos rapportés par L’Observateur. Il entend donc accélérer la digitalisation des procédures de contrôle à travers l’application ARCOM, moderniser les outils de gestion et surtout intégrer progressivement l’IA dans les missions d’audit.



Dans sa feuille de route, le nouveau président compte aussi œuvrer pour la professionnalisation des ressources humaines et harmoniser les pratiques des différentes chambres, généraliser l’utilisation des outils de travail déjà développés et instaurer un véritable système de gestion de la qualité. «Le processus verra bientôt l’adoption du manuel de gestion de l qualité et sa mise en œuvre», a-t-il annoncé.