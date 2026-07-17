Tentative de corruption : l’ex-Garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall face à la Haute cour de justice mardi prochain

Le Professeur Ismaïla Madior Fall, ancien Garde des Sceaux sous le magistère de Macky Sall, comparaîtra mardi prochain devant la Haute cour de justice pour « tentative de corruption », ouvrant ainsi la série de procès liés à la reddition des comptes.



Selon L’Observateur, l’affaire porte sur l’assiette foncière destinée à la construction d'infrastructures judiciaires et sociales, un projet de 576 millions de francs CFA pour lequel l’ex-ministre avait conclu un partenariat avec l'entrepreneur Cheikh Guèye, sur recommandation de son directeur des Constructions de l’époque, Mohamed Anas El Bachir Wane.



Devant les enquêteurs de la Dic, M. Wane a corroboré les dires de l’entrepreneur en affirmant que « l’ancien Garde des Sceaux lui a renvoyé les 90 millions restants ». De son côté, Ismaïla Madior Fall, actuellement assigné à résidence sous bracelet électronique, conteste vivement ces accusations.



Devant la Commission d'instruction de la Haute cour de justice, il a « rejeté tous les faits qui lui sont reprochés », assurant n'avoir « reçu aucun centime » et réfutant « toute forme de corruption dans l’assiette foncière du Tribunal de Guédiawaye ».



L’ancien Garde des Sceaux, le Professeur Ismaïla Madior Fall va comparaître devant la Haute cour de justice, mardi prochain.