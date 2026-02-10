Sénégal : Créations d'entreprises en hausse de 32 % à la fin de l'année 2025

Le Répertoire national des Entreprises et Associations (RNEA) affiche une dynamique de croissance avec 26 685 nouvelles immatriculations enregistrées au quatrième trimestre 2025. Ce volume marque une progression de 32,0 % par rapport au trimestre précédent, malgré une légère baisse annuelle.
L'activité entrepreneuriale a connu un bond significatif durant les trois derniers mois de l'année 2025, selon le dernier rapport de l’ANSD dénommée « Bulletin trimestriel sur les nouvelles immatriculations au NINEA », publié, lundi 9 février 2025. Avec plus de 26 600 nouvelles entités répertoriées, le solde dépasse largement les 20 213 immatriculations du troisième trimestre. Toutefois, cette performance reste en léger retrait de 1,1 % par rapport à la même période de l'année 2024.
Le paysage des nouvelles créations reste largement dominé par les structures individuelles. Ces dernières représentent 76,0 % du total des enregistrements au RNEA. Les Groupements d’Intérêt Économique (GIE) arrivent en deuxième position, captant 7,4 % des nouvelles immatriculations du répertoire.
Les formes sociétales plus structurées occupent une place plus restreinte dans les statistiques du quatrième trimestre. Les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) comptent pour 2,7 % des créations, tandis que les Sociétés Unipersonnelles à Responsabilité Limitée (SUARL) représentent 2,2 % du total des nouvelles entités enregistrées.
A noter que l’immatriculation au NINEA englobe les entreprises exerçant une activité au Sénégal, les associations nationales ou étrangères régulièrement déclarées ou autorisées, les syndicats professionnels, les administrations publiques centrales, les établissements publics, les collectivités locales et les partis politiques, les opérateurs occasionnels, les propriétaires fonciers, les organisations non gouvernementales (ONG), etc. L’ensemble de toutes ces unités constitue le Répertoire national des Entreprises et Associations (RNEA). Il représente la base de données exhaustive des unités économiques enregistrées s’activant sur le territoire national. Il rassemble, pour chaque unité, les informations d’identification, de localisation, de classification, etc.
