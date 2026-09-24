Idrissa Gana Gueye actionnaire du Mans FC : un collectif appelle au boycott

L’arrivée d’Idrissa Gana Gueye au sein du groupe d’actionnaires du Mans FC provoque une réaction du Collectif national contre l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme et toutes les discriminations.



Dans un communiqué publié ce jeudi, le collectif, qui réunit plusieurs associations LGBT+ et de lutte contre les discriminations, appelle au boycott du club manceau et dénonce ce qu’il qualifie de « dérive éthique majeure ».



L’ancien international sénégalais, âgé de 36 ans, a intégré mercredi le groupe d’actionnaires du Mans FC. Cette arrivée ravive notamment la polémique née en 2022, lorsqu’il évoluait au Paris Saint-Germain et n’avait pas participé à une rencontre contre Montpellier au cours de laquelle les joueurs portaient un maillot aux couleurs de l’arc-en-ciel dans le cadre d’une campagne de sensibilisation contre l’homophobie.



Dans son communiqué, le collectif rappelle sa position : « L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit. » Les associations signataires estiment que les précédents liés au joueur doivent être pris en considération par le club.



Elles reprochent ainsi au Mans FC d’avoir accueilli dans son actionnariat une personnalité dont certaines prises de position passées, selon elles, seraient incompatibles avec les engagements de lutte contre les discriminations.



Pour rappel, lorsqu'il jouait au PSG (2019-2022), Gana Gueye (135 sélections) n'avait pas fait le déplacement à Montpellier en mai 2022, à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1, pour ne pas avoir à porter un maillot floqué arc-en-ciel. L'actuel joueur d'Al-Diriyah avait alors déjà été interpellé par une association contre l'homophobie.