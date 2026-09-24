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ONU : «La candidature de Macky Sall garde toutes ses chances de succès», selon Diomaye Faye



ONU : «La candidature de Macky Sall garde toutes ses chances de succès», selon Diomaye Faye
Le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a assuré ce jeudi que son prédécesseur Macky Sall, en course pour l’élection au poste de Secrétaire général de l’ONU, «garde toutes ses chances de succès», malgré les revers successifs  enregistrés lors des votes informels du Conseil de sécurité de l’institution. Il a  fait cette déclaration au cours d’une interview à nos confrères de France 24 et RFI.

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Charles KOSSONOU

Jeudi 24 Septembre 2026 - 19:49


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