New York : le Président Bassirou Diomaye Faye accorde un entretien de 20 minutes à France 24 et RFI

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé ce jeudi 24 septembre 2026 un entretien de 20 minutes à France 24 et RFI. L’interview sera diffusée ce jour à 18h10 sur les deux antennes.



Le chef de l’État y revient notamment sur son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, sur l’accord avec le FMI ainsi que sur la situation économique et politique du Sénégal.