New York : le Président Bassirou Diomaye Faye accorde un entretien de 20 minutes à France 24 et RFI

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé ce jeudi 24 septembre 2026 un entretien de 20 minutes à France 24 et RFI. L’interview sera diffusée ce jour à 18h10 sur les deux antennes.
Le chef de l’État y revient notamment sur son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, sur l’accord avec le FMI ainsi que sur la situation économique et politique du Sénégal.
Le chef de l’État y revient notamment sur son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, sur l’accord avec le FMI ainsi que sur la situation économique et politique du Sénégal.
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