Sénégal : Euguéne Kaly élu nouveau président l’association des journalistes en Santé, Population et Développement

L’Association des journalistes en Santé, Population et Développement du Sénégal a un nouveau président. Il s’agit de Euguène Kaly du journal Le Soleil, élu samedi, à l’issue de l’Assemblée générale tenue à Dakar.



M.Kaly remplace à ce poste Alassane Cissé de la RTS qui a rendu sa démission et celle de son équipe.



« La composition du nouveau bureau s'établit comme suit:

Secrétaire Générale: Viviane DIATTA

Secrétaire générale Adjoint : Marie Rosalie NDIAYE

Trésorière : Suzanne SY

Trésorière adjoint : Youssoupha MINE

Chargé du partenariat : Bintou KANE

Chargé de communication :Ndée Khady DIOP

Chargé de l'organisation : Vandé DIOP

Adjoint chargé de l'organisation : Docko DIA

Chargé de la Formation : Ndèye Fatou WADE

Chargé suivi- évaluation : Abdoulaye SYDI

Point focal des Régions: Aliou CISS

Le nouveau bureau remercie vivement l'équipe sortante pour tous les efforts fournis », peut-on lire dans la note parvenue à PressAfrik.



La nouvelle équipe se fixe « comme objectif de s'appuyer sur un travail collégiale pour relever les défis qui se dressent devant lui ».



Il est également question, pour la nouvelle équipe, de « « s'appuyer sur de forts partenariats avec le ministère de la Santé, les services déconcentrés de l'Etat, ainsi que les partenaires techniques et financiers du Sénégal pour accompagner les politiques publiques en matière de santé », informe la même source.