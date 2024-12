Sénégal : Guy Marius Sagna interpelle Ousmane Sonko sur les préoccupations des régions du sud et les défis de l'enseignement supérieur

Le député de Pastef, Guy Marius Sagna, a pris la parole ce vendredi 27 décembre 2024 lors de la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko, devant les parlementaires de la quinzième législature. Le député, connu pour sa verve et ses prises de position fermes, s’est exprimé en Wolof pour s’adresser directement à Sonko, tout en soulignant certaines réalités politiques et sociales qui, selon lui, doivent être prises en compte par le gouvernement.



Dans sa prise de parole, Guy Marius Sagna a d’abord rappelé au Premier ministre qu'il ne pourra jamais être apprécié par ceux qui ont tué leurs enfants, torturé des innocents, ou détourné des fonds publics. Il a salué la trajectoire d’Ousmane Sonko, notamment ses 15 années passées aux Impôts et Domaines sans jamais être impliqué dans un quelconque détournement de fonds publics. Selon Sagna, ces antécédents expliquent en partie pourquoi certains détracteurs du gouvernement ne peuvent que détester Sonko. Cependant, le député a insisté sur un point essentiel : « Le plus important, c'est de se faire aimer par le peuple sénégalais ». Et selon lui, le peuple aime Sonko, ce qui semble être la principale source d'inquiétude pour ses opposants.



Guy Marius Sagna a également salué la clarté et la force du discours de Sonko, affirmant que celui-ci avait fait l’unanimité parmi les parlementaires présents. Selon le député, la manière dont Sonko a articulé ses idées et sa vision pour le Sénégal a été largement appréciée par tous ceux qui ont pris la parole après lui. "Votre jubb jubbal et jubanti", a été unanimement salué, ce qui constitue, selon Sagna, une véritable victoire pour le Premier ministre.



Cependant, le député de Pastef n’a pas manqué de soulever des préoccupations majeures concernant les régions du sud du pays, notamment la Casamance. Il a rappelé que lors d’une rencontre antérieure, il avait été convenu que 32 zones de la région naturelle de la Casamance seraient déminées avant le 31 décembre 2024, pour un coût global de près de 22 milliards de FCFA. Guy Marius Sagna a interpellé le Premier ministre sur l’état d’avancement de ce projet crucial pour la sécurité des populations locales. Il a exprimé des inquiétudes sur le fait que, à ce jour, ces zones n’ont pas été suffisamment déminées, mettant en péril la sécurité et la vie de nombreuses personnes dans ces régions.



Le député a également abordé le sujet des chantiers de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, dont la livraison était prévue pour 2022, mais qui connaît des retards notables. Il a demandé à Ousmane Sonko ce qu'il comptait faire pour résoudre cette situation, qui pénalise lourdement l’enseignement supérieur dans la région. Il a souligné que ce problème n’est pas isolé à l'université de Ziguinchor, mais qu’il concerne l'ensemble des universités du pays, où près de 70% des enseignants sont des vacataires, un problème structurel majeur. Le député a ainsi demandé quelles mesures concrètes le gouvernement envisage de prendre pour améliorer la situation des enseignants vacataires et garantir une meilleure qualité de l’enseignement dans les universités sénégalaises.



Ces préoccupations mises en avant par Guy Marius Sagna, rappellent les défis persistants dans les régions du sud du pays, notamment en Casamance. Le Premier ministre Ousmane Sonko se trouve ainsi face à des enjeux importants, notamment la sécurité des populations et la réforme du système éducatif, pour lesquels des réponses claires et efficaces sont attendues.