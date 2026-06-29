Sénégal: «Il ne sera jamais tard pour revenir à ce qui fait son âme politique », lance Sonko à Diomaye

L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, ce lundi 29 juin, une proposition de loi controversée portant révision de la Constitution, malgré le boycott de la séance plénière par l’opposition. A la fin des travaux, le président de l’institution, Ousmane Sonko, a profité de l’occasion pour régler ses comptes avec le chef d’Etat Diomaye Faye, qu’il accuse d’avoir renié ses engagements politiques.



«Nous espérons encore. Parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps», a dit Sonko, en s’adressant au président Diomaye.



Pour la Constitution qui vient d’être adoptée, plusieurs points opposent Diomaye Faye à Ousmane Sonko. Mais ce dernier est largement revenu sur le cas spécifique de la déclaration de patrimoine. Selon lui, dans le texte qui a initialement été soumis à Diomaye, il aurait émis des réserves sur la nécessité d’une déclaration de patrimoine à la fin de l’exercice présidentiel. «C’est lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer son patrimoine à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé ?», s’est interrogé Sonko.



Pour le leader de la majorité parlementaire, Diomaye «ne peut pas prendre les textes», les «regarder article par article», et y exclure ce qui ne l’arrangerait pas, rappelant que des engagements ont été pris devant les Sénégalais en mars 2024. «Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent. Cela n'est qu'inadmissible», a soutenu Sonko.